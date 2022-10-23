Стоматолог назвала опасными народные средства, полоски и гели для отбеливания зубов

Для отбеливания зубов в домашних условиях сегодня в ход идет все – от народных средств до различных полосок и гелей для отбеливания. Тем не менее, как рассказала «Газете.Ru» главный врач «Ортодонт Сити», стоматолог Диана Чертанова, все эти средства опасны.

По словам эксперта, отбеливание зубов делится на два вида: механическое, или абразивное, и ферментативное, или химическое.

«Механическое отбеливание в домашних условиях сегодня любят делать с абразивной [отбеливающей] зубной пастой, содой или морской солью. Да, они действительно помогают снять налет, который образуется на зубах, и зубы могут визуально становиться белее, но при этом вы очень сильно повреждаете эмаль. Так повышается риск появления чувствительности зубов и развития кариеса», – предостерегает врач.

Среди химических вариантов отбеливания в домашних условиях в свою очередь популярны народные средства. Среди них можно выделить лимон или лимонную кислоту, землянику, яблоки, перекись водорода и различные полоски, гели и пасты.

«В этом случае отбеливание происходит соответственно путем химического воздействия на эмаль. Но опять-таки и это опасно для зубов тем, что никак нельзя достоверно проконтролировать содержание кислоты и ее воздействие на зубы», – говорит Чертанова.

Более того, по ее словам, в результате экспериментов с химическим домашним отбеливанием, эмаль становится более пористой, в дальнейшем через эти поры будут проникать пищевые красители и окрашивать эмаль. Соответственно, очень быстро эффект от первоначальной белизны уйдет, полученные повреждения эмали могут способствовать развитию повышенной чувствительности.

«Чтобы правильно провести процедуру отбеливания зубов, необходимо получить консультацию у специалиста, затем проводится профессиональная гигиена полости рта, после чего, соответственно, оценивается состояние зубов и десен. Если в полости рта есть кариозные полости или несостоятельные пломбы, то проводится санация полости рта. Потому что, если есть кариес и в полость зуба попадает химическое вещество во время процедуры отбеливания, оно может спровоцировать, например, развитие пульпита», – уверяет эксперт.

После проведения процедуры отбеливания, стоматолог назначает препараты, укрепляющие эмаль и снижающие чувствительность зубов.

Также врач напоминает: вместо того чтобы заниматься какими-то домашними экспериментами, лучше сразу обратиться к специалисту. Врач-стоматолог подберет правильное и бережное отбеливание, для того чтобы эффект радовал вас долгие годы.

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