СМИ: директора украинского завода «Мотор Сич» Богуслаева заподозрили в госизмене

Издание «ЗаБор» со ссылкой на источник в силовых структурах утверждает, что правоохранители провели обыски у директора украинского завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, его под конвоем везут в Киев. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что Богуслаева подозревают в государственной измене. Обыски у него провели в субботу, 22 октября. Издание подчеркивает, что Богуслаев отказывался открывать двери, их вскрыли с помощью специального оборудования.

Собеседники издания также сообщили, что окружение Богуслаева не отвечает на звонки. По предварительной информации, обыски прошли не только у директора завода.

По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рога, Богуслаева задержали, ему грозит пожизненное заключение.

Ранее Томский областной суд приговорил ученого-физика Александра Лукина к 7,5 года лишения свободы по делу о государственной измене. Физик будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Лукина осудили по статье 275 УК РФ с применением статьи 64 УК РФ.