Bild: у побережья Коста-Рики пропал самолет с немецким миллионером на борту

Bild: частный самолет с миллионером Шаллером на борту пропал у берегов Коста-Рики

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Global Look Press

У берегов Коста-Рики была потеряна связь с частным самолетом, на борту которого находился немецкий миллионер Райнер Шаллер, еще двое взрослых и двое детей. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на источники.

Отмечается, что легкомоторный самолет направлялся из Мексики в одну из провинций Коста-Рики — Лимон. С лайнером не удалось связаться накануне около 18.00 по местному времени (03.00 мск).

53-летний Райнер Шаллер владеет известной в Германии сетью фитнес-клубов McFit («МакФит»). По данным издания, на борту воздушного судна также находились подруга миллионера Кристиане Шикорски, а также ее дети и еще один мужчина.

Ранее сообщалось, что в США самолет врезался в здание рядом с многоквартирным домом.

20 октября истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение в американском штате Юта.

17 октября российский истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в краснодарском городе Ейск. В результате 15 человек погибли, 43 пострадали.

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