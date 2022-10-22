В Тамбовской области школьник пролил суп и набросился на одноклассника во время обеда

В Котовске, Тамбовская область, по неизвестной причине школьник набросился на своего одноклассника в столовой во время обеда, сообщается в Telegram-канале Двач.

Во время перемены, когда дети обедали в столовой, один из школьников опрокинул тарелку с супом, а затем разбил ее о спину своего одноклассника. Мальчик ответил, разбив лицо нападавшему.

Драку разняли находившиеся в столовой учителя и персонал школы. Они прижали нападавшего к полу и сдерживали его, в это время мальчик кричал, что хочет всех убить.

Уточняется, что школьник уже участвовал в подобных драках.

Ранее в Красноярске директор школы написала на третьеклассника, избившего учителя, заявление в полицию.

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