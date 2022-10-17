Оплачивать покупки телефоном по QR-коду Сбера теперь смогут и клиенты Альфа-Банка

close
100%
Depositphotos

К платежному решению Сбера «Плати QR» подключился и Альфа-Банк. Теперь его клиенты смогут оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода через мобильное приложение Альфа-Банка. Для этого нужно открыть приложение и навести камерой на код с логотипом «Плати QR» от Сбера на кассе. Затем выбрать в приложении любую карту или оплатить со счета.

Покупатели смогут определить, что в магазине можно совершать оплату по QR-коду, по специальной наклейке СберБанка с QR-кодом, размещенной на дверях или в кассовой зоне. Об этом сообщили в пресс-службе Сбера.

С помощью QR-кодов пользователи могут оплатить покупку, даже если с собой нет наличных или карты, или смартфон не поддерживает NFC.
«Сбер и Альфа-Банк совместно продвигают бесконтактные типы оплаты и вместе работают над улучшением клиентского опыта, делая его удобнее», — заявил директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых.

Он подчеркнул, что развитие данного масштабного проекта сделает оплату товаров и услуг в разы удобнее для клиентов.

Также Дмитрий Малых добавил, что в партнерстве с другими игроками банковского рынка и электронной коммерции Сбер развивает платформу SberPay.

«Уверен, что оба направления в скором времени будут доступны на большинстве площадок по всей стране», — сказал представитель Сбера.
В компании отмечают, что к платежному решению Сбера «Плати QR» уже подключены Тинькофф Банк, Совкомбанк, Юмани. Оплата смартфоном по QR-коду доступна более чем в 800 тыс. торговых точках по всей стране.

Одновременно с этим развивается быстрый метод оплаты на сайтах без ввода реквизитов — SberPay. Этим методом оплаты ежемесячно пользуются более 8 млн россиян, уточняют в Сбере.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть