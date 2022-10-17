Оплачивать покупки телефоном по QR-коду Сбера теперь смогут и клиенты Альфа-Банка

К платежному решению Сбера «Плати QR» подключился и Альфа-Банк. Теперь его клиенты смогут оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода через мобильное приложение Альфа-Банка. Для этого нужно открыть приложение и навести камерой на код с логотипом «Плати QR» от Сбера на кассе. Затем выбрать в приложении любую карту или оплатить со счета.

Покупатели смогут определить, что в магазине можно совершать оплату по QR-коду, по специальной наклейке СберБанка с QR-кодом, размещенной на дверях или в кассовой зоне. Об этом сообщили в пресс-службе Сбера.

С помощью QR-кодов пользователи могут оплатить покупку, даже если с собой нет наличных или карты, или смартфон не поддерживает NFC.

«Сбер и Альфа-Банк совместно продвигают бесконтактные типы оплаты и вместе работают над улучшением клиентского опыта, делая его удобнее», — заявил директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых.

Он подчеркнул, что развитие данного масштабного проекта сделает оплату товаров и услуг в разы удобнее для клиентов.

Также Дмитрий Малых добавил, что в партнерстве с другими игроками банковского рынка и электронной коммерции Сбер развивает платформу SberPay.

«Уверен, что оба направления в скором времени будут доступны на большинстве площадок по всей стране», — сказал представитель Сбера.

В компании отмечают, что к платежному решению Сбера «Плати QR» уже подключены Тинькофф Банк, Совкомбанк, Юмани. Оплата смартфоном по QR-коду доступна более чем в 800 тыс. торговых точках по всей стране.

Одновременно с этим развивается быстрый метод оплаты на сайтах без ввода реквизитов — SberPay. Этим методом оплаты ежемесячно пользуются более 8 млн россиян, уточняют в Сбере.