В городах Чехии начали снимать флаги Украины

Власти некоторых городов Чехии решили снять со зданий местных администраций флаги Украины, сообщает iDNES.

По информации портала, причины для этого были разные. В ряде случаев убрать украинские флаги попросили местные жители, а где-то поводом был ремонт.

Как рассказала пресс-секретарь администрации города Наход Нина Адольф, чешские граждане сами обращались с тем, чтобы на здании ратуши установили флаг Чехии.

В свою очередь, староста города Червены-Костелец Томаш Проуза заявил, что вывешивать государственные флаги или использовать другие символы надо обдуманно и не увлекаясь.

«Мы же живем в Чехии, а не на Украине. Мы не видим причин, чтобы возвращать флаги», — сказал он.

Украинский флаг в конце школьного года сняли и с ратуши в Колине.

«Обратно возвращать флаг мы не планируем», — сообщила пресс-секретарь властей этого города Дагмар Соукупова.

Из-за ремонта фасада флаг Украины был убран и с ратуши в Ческе-Будеевице.

Ранее сообщалось, что власти Праги приняли решение прекратить прием беженцев с Украины из-за проблем с их размещением.