Посол РФ в Греции Маслов: страна несет огромные убытки из-за отсутствия туристов из России

Российских туристов практически нет в Греции в этом году. Об этом заявил посол РФ в Греции Андрей Маслов в эфире телеканала «Россия 24».

«В микроскопических количествах, конечно, туристы проникают. Но я без всякого преувеличения скажу, что в этом году никакого российского туризма в Греции практически нет», — сказал посол.

Кроме того, Маслов добавил, что из-за этого у туристической отрасли Греции огромные убытки. По его словам, крупные гостиничные сети, которые последние десятилетия были ориентированы в основном на россиян, сейчас несут потери.

18 июля сообщалось, что меховые предприятия в Греции пострадали из-за санкций Евросоюза в отношении России, потому что теперь они не могут продавать основным покупателям — российским туристам — шубы. Так, в греческом городе Кастория магазины уже начали закрываться.

27 июня Маслов заявлял, что Греция перестала быть благоприятной для отдыха россиян, в стране не ослабевает волна русофобии после начала Россией специальной военной операции на Украине.