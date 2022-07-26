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На объекты «Восток Ойл» доставили 545 современных жилых модулей

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РОСНЕФТЬ

По Северному морскому пути в порт Дудинка двумя судами доставлена партия модулей для строительства вахтовых жилых комплексов на объектах «Восток Ойл». Как сообщает пресс-служба «Роснефти», 545 современных модулей установят в порту «Бухта Север», в аэропорту Норильска, а также в районе головной нефтеперекачивающей станции «Пайяха».

В рамках летней навигационной кампании ПАО «НК «Роснефть» приступила к доставке грузов на полуостров Таймыр по Северному морскому пути для строительства объектов «Восток Ойл».

В общей сложности с учетом навигации по реке Енисей в порты Дудинка, «Бухта Север», производственные базы «Точино», «Караул», «Таналау» и на объекты Ванкорского кластера планируется завезти более 600 тыс. тонн грузов и стройматериалов.

В нефтяной компании уточняют, что по Северному морскому пути в летнюю навигацию планируется доставить около 200 тыс. тонн грузов. Речь идет о специализированной технике, трубной продукции и необходимых для строительства первоочередных объектов «Восток Ойл» материалах.

Дополнительно для реализации проекта с красноярской группы складов в период летней навигации по реке Енисей планируется доставить еще 400 тыс. тонн грузов.

По мере роста темпов строительства «Восток Ойл» растет загрузка логистических артерий. По итогам навигации в июне перевозчики Енисейского бассейна задействовали 143 единицы флота, что почти на треть больше, чем в прошлом году, подчеркивают в «Роснефти».

На текущий момент в ходе летней навигации на объекты «Восток Ойл» доставлено более 300 тыс. тонн грузов.

Напомним, в «Восток Ойл» — крупнейший инвестиционный проект в мировой нефтегазовой отрасли — входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО. На них расположено 13 месторождений нефти и газа, в том числе месторождения Ванкорского и Пайяхского кластеров.

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