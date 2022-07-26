Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Жители Германии настроились на долгий экономический кризис 08:57
В Башкирии молодой человек угнал дорожный каток, чтобы прокатить на нем девушку 08:57
«Ъ»: производитель специй Kamis может покинуть Россию 08:52
Американские оружейные корпорации сообщили о дефиците запчастей и рабочей силы 08:51
В «Барселоне» заявили, что Месси заслуживает лучшего прощания... 08:50
Кемеровчане возмутились методами воспитания детей горожанкой 08:43
Yahoo News Japan: зима станет решающим моментом для единства и экономики европейских... 08:43
«Барселона» хотела отдать своего нападающего взамен футболиста... 08:42
Голы Бензема и Азара не помогли «Реалу» обыграть «Америку» 08:32
В Евросоюзе раскрыли ситуацию с выдачей шенгенских виз россиянам 08:30
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В магазине «IntimShop» заявили, что продажу бутылок вместо секс-игрушек на WB могли устроить их конкуренты

close
100%
Wildberries

Представители интернет-магазина товаров для взрослых «IntimShop» опровергли свою причастность к продаже пластиковых бутылок вместо секс-игрушек на маркетплейсе Wildberries. Представитель отдела маркетинга бренда сообщила «Газете.Ru», что владельцем магазина на торговой площадке может являться их конкурент, который неправомерно ипользовал название магазина для привлечения клиентов.

«Магазин, о котором идет речь, называется «Pro_lntim» и именно им владеет ИП Идрисов Л. М. «Intimshop» — это бренд, который создал владелец этого магазина, потому что он повторяет название нашего бренда и хорошо находится поисковиками, что неудивительно, потому что мы крупная компания, которая уже 22 года на рынке и за это время было вложено немало средств в поисковое продвижение. Мы не знаем, это глупая ошибка или «заказ» от конкурентов», — сообщила представитель магазина «IntimShop».

Ранее клиенты Wildberries пожаловались на магазин с названием «Intimshop», который продавал на площадке секс-игрушки стоимостью до 1 тыс. руб. Вместо заказанных товаров покупатели получали пластиковые бутылки. Владельцем магазина является Личин Идрисов. Он продавал товары до 1 тыс. руб., так как штраф за мелкое хищение до 1 тыс. руб. по КоАП составляет до пяти размеров стоимости хищения.

В пресс-службе Wildberries «Газете.Ru» сообщили, что товары магазина уже заблокировали, а покупателям вернут денежные средства.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть