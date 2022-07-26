В магазине «IntimShop» заявили, что продажу бутылок вместо секс-игрушек на WB могли устроить их конкуренты

Представители интернет-магазина товаров для взрослых «IntimShop» опровергли свою причастность к продаже пластиковых бутылок вместо секс-игрушек на маркетплейсе Wildberries. Представитель отдела маркетинга бренда сообщила «Газете.Ru», что владельцем магазина на торговой площадке может являться их конкурент, который неправомерно ипользовал название магазина для привлечения клиентов.

«Магазин, о котором идет речь, называется «Pro_lntim» и именно им владеет ИП Идрисов Л. М. «Intimshop» — это бренд, который создал владелец этого магазина, потому что он повторяет название нашего бренда и хорошо находится поисковиками, что неудивительно, потому что мы крупная компания, которая уже 22 года на рынке и за это время было вложено немало средств в поисковое продвижение. Мы не знаем, это глупая ошибка или «заказ» от конкурентов», — сообщила представитель магазина «IntimShop».

Ранее клиенты Wildberries пожаловались на магазин с названием «Intimshop», который продавал на площадке секс-игрушки стоимостью до 1 тыс. руб. Вместо заказанных товаров покупатели получали пластиковые бутылки. Владельцем магазина является Личин Идрисов. Он продавал товары до 1 тыс. руб., так как штраф за мелкое хищение до 1 тыс. руб. по КоАП составляет до пяти размеров стоимости хищения.

В пресс-службе Wildberries «Газете.Ru» сообщили, что товары магазина уже заблокировали, а покупателям вернут денежные средства.