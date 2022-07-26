Число вакансий в гостиничном и ресторанном бизнесе снизилось на 31% с 2021 года

Гостиничная сеть AZIMUT Hotels и платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter провели совместное исследование рынка труда среди работников туристического, гостиничного и ресторанного бизнеса и выяснили, как в течение года изменился объем спроса и предложения, а также уровень зарплат сотрудников. Результаты имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

С 2021 года число доступных для россиян вакансий снизилось на 31%: в июне 2021 компании разместили 46 843 вакансии, а в июне 2022 — только 32 547. Больше всего вакансий в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» было размещено в мае 2021 года, тогда на рынке труда было 47 971 предложение. Меньше всего вакансий было опубликовано в январе 2021 года: россиянам было предложено 25 841 рабочее место.

Количество опубликованных резюме за год тоже изменилось: в июне 2021 их было 75 890, а в июне 2022 — 79 191. Рост в 4% эксперты называют незначительным. Тем не менее, спрос на сегодняшний день превышает предложение почти в 2,5 раза. Больше всего резюме соискатели размещали в марте 2021 года: тогда их было 93 751. Минимальное количество резюме было зафиксировано в январе 2022.

Что касается оплаты труда, эксперты зафиксировали рост средней заработной платы сотрудников сферы на 9%: если в июне прошлого года работодатели предлагали сотрудникам гостиничного и ресторанного бизнеса в среднем 47 740 руб., то в июне текущего года сумма увеличилась до 52 063 руб. Максимальная средняя зарплата за оба исследуемых периода была представлена в мае 2022 года, она составила 50 603 руб. Минимальную зарплату наблюдали в январе 2021 года: тогда она составляла 45 974 руб. При этом в июне 2022 кандидаты в среднем рассчитывали на денежное вознаграждение в размере 54 992 руб. Год назад соискатели указывали сумму ожидаемого заработка в 52 860 руб.

Кроме того, в результате исследования стало известно, что управляющие отелей в Санкт-Петербурге получают в 2 раза меньше, чем в Москве. Медиана заработной платы управляющего отелем в Москве в июне 2022 года была равна 70 тыс. руб. Минимальное вознаграждение составило 32 тыс. руб., максимальное — 170 тыс. Тем не менее исследование показало, что большинство представителей этой профессии в столице получают 80 тыс. руб. в месяц. В Санкт-Петербурге ситуация заметно отличается: здесь медиана зарплат равна 50 тыс. руб. При этом уровень максимальной зарплаты составляет 125 тыс., а минимальной — 30 тыс. руб. Реальный же заработок большинства управляющих отелями в Санкт-Петербурге равен 45 тыс. руб. в месяц, что почти в 2 раза ниже, чем в Москве.

Специалисты также провели исследование зарплат сомелье в ресторанах при отеле в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Екатеринбурге за июнь 2022 года и выяснили, что представители этой профессии хорошо зарабатывают как в столице, так и в регионах. Медиана заработной платы в Москве оказалась выше остальных городов и составила 80 тыс. руб., на втором месте по уровню заработных плат стоит Сочи с отметкой в 60 тыс. руб. В Санкт-Петербурге величина среднемесячной оплаты труда в июне была равна 57 500 руб., а в Екатеринбурге — 55 тыс. руб.

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