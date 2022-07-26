Житель Приморья угнал катафалк, чтобы покатать подруг

В Приморье мужчина угнал катафалк, чтобы покататься на нем с подругами. Но как пишет Telegram канал Amur Mash, до женщин из-за состояния алкогольного опьянения он доехать так и не смог.

В вечернее время водитель ритуальной службы в поселке Кавалерово Приморского края решил развлечься. К нему пришел друг, который предложил навестить знакомых девушек из Арсеньева.

Мужчины решили, что на такси ехать дорого и нельзя затем покататься с подругами. Поэтому воспользовались служебным авто, но перед этим выпили пива и взяли его еще с собой в машину.

Через несколько километров водитель потерял управление и опрокинул катафалк в кювет. С места происшествия угонщики сбежали, бросив машину.

Теперь уже бывшего работника похоронного бюро ждет дело и оплата ремонта машины. Это не первое уголовное дело для приморца.