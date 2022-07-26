Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Назван возраст, с которого девочкам надо посещать гинеколога 10:04
Захарова назвала Эстонию репрессивным государством на фоне запрета выступлений «Руки... 10:02
Иран готов поставлять в Россию стройматериалы и сельхозкультуры 09:57
The Athletic опубликовал рейтинг главных претендентов на победу в Кубке Стэнли 09:56
Объявивший дефолт «Нафтогаз» предложит держателям евробондов новую отсрочку 09:53
Названа причина, по которой россияне отказываются от профилактических осмотров врачей 09:49
СМИ: Борис Джонсон планирует занять место генсека НАТО 09:48
В Новосибирске нашли девочку, которую искали три месяца 09:46
Гендиректор «Ахмата» считает, что Агаларов вновь станет лучшим бомбардиром РПЛ 09:45
В Fesco не знают о намерениях продажи РЖД «Бизнес актива» 09:42
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Эксперты выяснили, в каком возрасте россияне легче всего находят работу

SuperJob: россияне в возрасте от 27 до 29 лет легче всего находят работу

close
100%
Freepik.com

Жители России в возрасте от 27 до 29 лет легче всего находят работу, в то время как граждане старше 60 лет испытывают большие трудности при трудоустройстве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование SuperJob.

«Россияне в возрасте от 27 до 29 лет реже всего сталкиваются с проблемами поиска работы и оценивают сложность трудоустройства всего в 4,7 балла. Больше всего трудностей в поиске работы испытывают россияне старше 60 лет — 8,2 балла», — выяснили эксперты.

Наиболее трудный период для поиска работы у мужчин — 51-53 года, 8,5 балла, у женщин — от 54 до 56 лет, отмечается в исследовании.

Ранее сообщалось, что несоответствие зарплатных ожиданий стало самой распространенной причиной в отказе соискателям в приеме на работу.

Каждого пятого кандидата не хотят принимать на работу из-за отсутствия требуемых навыков и квалификации, а каждого шестого – из-за несоответствия личных качеств соискателей корпоративной культуре.

Среди дискриминационных причин самой распространенной является возраст – из-за него отсеивают 5% соискателей, в то время как на пол и национальность приходится менее половины процента.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть