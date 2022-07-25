Церемония подъема и спуска флага России в школах начнется 1 сентября

Церемония подъема и спуска государственного флага в российских школах будет проводиться еженедельно, начиная с 1 сентября. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте Министерства просвещения РФ.

В документе говорится, что подъем государственного флага России будет осуществляется в первый учебный день каждой учебной недели перед первым учебным занятием в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях.

Место проведения мероприятия будет определяться исходя из климатических и сезонных условий.

«В осенне-зимний период рекомендовано проведение церемонии в помещении, весенне-летний период — на открытой площадке», — отмечается в стандарте церемонии.

Для проведения церемонии будет формироваться знаменная группа, включающая знаменосца и ассистентов. В нее смогут войти учащиеся, которые обладают учебными, спортивными, творческими и общественно значимыми достижениями. Для групп будут организовываться тренировки, чтобы держать «шаг в ногу».

При вносе флага ведущий должен дать собравшимся команду «Смирно». После того, как флаг будет поднят или установлен на подставке, будет звучать команда «Вольно». Церемония подъема или установки флага будет сопровождаться исполнением гимна.

Ранее сообщалось, что российское правительство выделит в регионы около 1 млрд руб. на закупку в школы государственных символов, включая государственные флаги.