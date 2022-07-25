В Wildberries пообещали вернуть деньги покупателям, получившим пустые бутылки вместо интим-игрушек

Клиенты маркетплейса Wildberries вместо заказанных интим-игрушек в магазине Intimshop получали пластиковые бутылки. Администраторы компании в ответ на жалобы покупателям порекомендовали им проверять товар при сотруднике пункта выдачи заказов. В пресс-службе Wildberries «Газете.Ru» сообщили, что товары магазина Intimshop уже заблокировали, а покупателям вернут денежные средства.

«С эротофобом разобрались: его ненастоящие секс-товары заблокированы, и теперь он больше не будет лишать наших покупателей удовольствия от покупок. Денежные средства будут возвращены покупателям — для этого им необходимо через личный кабинет создать заявку на возврат», — сообщили в пресс-службе компании.

Владелец магазина Intimshop Личин Идрисов продавал интим-игрушки на маркетплейсе до 1000 рублей, так как штраф за мелкое хищение до 1000 рублей по КоАП составляет до пяти размеров стоимости хищения.

Пострадавшие покупатели в отзывах к товару писали жалобы об «испорченном вечере» и обмане.

«Испортили мне вечер, Сволочи вы! Прислали бутылку и радуетесь», — сообщила одна из пользовательниц.

«Ну да врет, хотел все равно проверить», — написал другой обманутый покупатель.

Позднее представители интернет-магазина товаров для взрослых «IntimShop» опровергли свою причастность к продаже пластиковых бутылок вместо секс-игрушек на маркетплейсе. В компании «Газете.Ru» заявили, что предприниматель Личин Идрисов, обманывавший покупателей, создал на площадке Wildberries магазин с таким же названием и он не имеет отношения к магазину «IntimShop».

«Магазин, о котором идет речь называется «Pro_lntim» и именно им владеет ИП Идрисов Л. М. «IntimShop» — это бренд, который создал владелец этого магазина, потому что он повторяет название нашего бренда и хорошо находится поисковиками, что неудивительно, потому что мы крупная компания, которая уже 22 года на рынке и за это время немало средств было вложено в поисковое продвижение. Мы не знаем, это глупая ошибка или «заказ» от конкурентов», — сообщила представитель магазина «IntimShop».