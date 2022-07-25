В России появился новый праздник

С этого года 2 октября в России станет ежегодным Днем среднего профессионального образования. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Он размещен на интернет-портале правовой информации.

«В целях развития популяризации среднего профессионального образования постановляю: установить День среднего профессионального образования и отмечать его 2 октября. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу о создании единого общероссийского движении детей и молодежи «Большая перемена». По словам российского лидера, движение должно предоставить равную, доступную и интересную среду для молодежи, которая смогла бы развиваться в разных направлениях. Кроме того, Путин назвал фестиваль «Большая перемена» пространством, нацеленным на предоставление помощи подрастающему поколению.

Госдума на пленарном заседании 7 июня приняла в первом чтении законопроект о российском движении детей и молодежи «Большая перемена».