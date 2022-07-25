Серпуховской суд эвакуировали после анонимного сообщения об угрозе взрыва

Серпуховский городской суд Московской области эвакуировали после сообщения от неизвестных об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС.

На место прибыли кинологи, сотрудники МЧС и полиции. Подозрительных предметов обнаружено не было.

На данный момент суд вернулся к штатной работе.

Сегодня Серпуховской суд признал студента Владислава Струженкова, устроившего взрыв на входе в православную гимназию Серпухова, виновным в покушении на убийство двух и более лиц, незаконном изготовлении и перевозке взрывчатых веществ, а также повреждении имущества. Суд приговорил обвиняемого к 13 годам колонии строгого режима с ограничением свободы в один год и штрафом на сумму 205 тысяч рублей.

Обвиняемый напал на гимназию 13 декабря 2021 года. По версии следствия, Струженков планировал произвести взрыв в самом здании, однако ошибся в расчетах и устройство сдетонировало возле входа. В результате пострадали 10 человек.