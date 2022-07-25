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Названо максимальное наказание для получивших российский паспорт на Украине

Замминистра Стельмах: получившим паспорт РФ на Украине будет грозить до 15 лет тюрьмы

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Заместитель министра по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Анатолий Стельмах заявил, что разрабатываемый законопроект об уголовной ответственности за получение российского паспорта будет предусматривать наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Об этом пишет ТАСС.

Как рассказал Стельмах, законопроект предусматривает уголовную ответственность за получение паспортов публичными лицами, пропаганду выдачи паспортов и создание условий для принудительной паспортизации.

«Если рассматривать законопроект, который у нас сейчас на обработке, то там по некоторым статьям определена мера наказания от штрафа до 15 лет лишения свободы», — сказал он.

Замминистра также добавил, что уголовная ответственность также может ввестись и за участие в референдумах.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что кабинет министров страны разрабатывает законопроект, который предполагает введение уголовной ответственности за принятие российского гражданства. До этого Верещук призвала рассматривать как преступление получение украинцами российского гражданства вне независимости от обстоятельств. По ее словам, для противодействия России украинские власти должны «занять более четкую и жесткую позицию» в получении паспортов и участии в референдумах, организованных на неподконтрольных Киеву территориях.

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