Бывшая жена владельца свиньи-убийцы из Иркутской области призвала посадить его в тюрьму

Хозяин свиньи, из-за укуса которой в поселке Тельма Иркутской области скончался пожилой мужчина, неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов, однако сумел избежать наказания. Об этом «Газете.Ru» рассказала бывшая жена мужчины Надежда (имя изменено), которая обращалась в полицию из-за угроз в свой адрес и опасений за ребенка.

«В сентябре прошлого года он разбил нам окно в кухне, выносил двери. После этого влез на балкон и угрожал мне молотком. По этому факту было заведено уголовное дело по 119-й статье, но правоохранительные органы ничего не предприняли. Параллельно с этим началась ситуация со свиньями, они огороды людям портили. К нему люди обращаются, а он их откровенно посылает в грубой форме, кидается камнями, ведет себя агрессивно. На выходных случилась эта трагедия. Человека, конечно, жалко, но я за себя порадовалась, думала, что его прикроют. Но сегодня его должны отпустить, то есть его просто задержали на 48 часов. Я продолжаю жить в постоянном страхе. Думаю, не переехать ли мне в другой город. Человек не дает жизни ни мне, ни моему ребенку», — рассказала экс-супруга.

Женщина добавила, что добиться принудительного лечения в психиатрической больнице для мужчины также не удалось.

«Он лежал [в психбольнице] по факту обращения на фоне алкогольной интоксикации. На учете он не состоит. Еще в прошлом году я приезжала в больницу и спрашивала, что мне делать. Мне сказали, что если он прыгает на балкон, то вызывайте полицию и скорую помощь, в таком случае его могут увезти. Но в последний раз он залез на балкон и благополучно оттуда слез до приезда полиции. Никаких последствий это не имело. Я не знаю, почему бездействуют правоохранительные органы и чего они ждут. Медики тоже ничего и никак. Человеку просто с рук все сходит. Он что хочет, то и делает», — заключила она.

23 июля в поселке Тельма Усольского района на пожилого мужчину напала свинья и укусила его за ногу. Инцидент произошел, когда местный житель пытался прогнать стадо животных на самовыгуле со своего участка. Он скончался в больнице от потери крови.

Жительница поселка рассказала «Газете.Ru», что хозяин стада проходил лечение в психиатрической больнице.