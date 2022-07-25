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Жительница поселка в Иркутской области рассказала, что хозяин свиньи-убийцы лечился в психбольнице

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В Иркутской области мужчина скончался из-за нападения свиньи. Инцидент произошел в поселке Тельма, когда стая из 30 животных проникла на территорию одного из участков. Жительница поселка Анна (имя изменено) рассказала «Газете.Ru», что стадо свиней на самовыгул отправляет их хозяин, на которого неоднократно поступали жалобы от местных жителей, опасающихся за своих детей.

«Это началось в конце мая. Местный житель Юрий стал выпускать свое хозяйство на улицы поселка. Сначала свиньи превратили пришкольный участок в руины, с заявлением обращалась директор школы. Потом свиньи продолжили гулять по Тельме. Жители не раз обращались к администрации поселка, но в итоге получили отписку от представителя администрации, что они бессильны в этом вопросе. Все боялись за детей, чтобы на них не напали животные. Но жертвой стал взрослый мужчина», — рассказала она.

По словам Анны, хозяин стада не раз проходил лечение в психиатрической больнице, так как известен своим неадекватным поведением.

«Он кидал в соседей камнями, когда его просили загнать скот. Привязывал к своему коню собаку, таскал ее волоком по Тельме, а потом говорил, что сделает это с любым, кто будет его доставать со свиньями. Администрация просила главврача Усольской больницы отправить Юрия на принудительное лечение, но врач ответила, что он находится в состоянии ремиссии и с учета снят. Зимой он лежал последний раз. Чтобы сняться с учета надо пройти через год повторное обследование. А он оказался снят, не проходя обследования», — отметила она.

Анна добавила, что мужчину должны отпустить из полиции сегодня. Какое наказание его ждет — неизвестно.

Инцидент в поселке Тельма Усольского района произошел 23 июля. Одна из свиней напала на мужчину и укусила его за ногу, когда он пытался прогнать животных со своего участка. В результате полученной раны пострадавший был госпитализирован, однако скончался от большой потери крови.

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