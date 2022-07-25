Житель Иркутской области погиб после нападения свиньи

В Иркутской области в результате нападения свиньи скончался пожилой мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры по региону.

Инцидент произошел 23 июля 2022 года в поселке Тельма Усольского района. По данным ведомства, утром в поселке на самовыгуле находилась стая свиней. Через некоторое время животные проникли на территорию одного из домов, и хозяин участка попытался прогнать их.

Во время попытки вывести свиней на улицу мужчина был укушен за ногу одним из животных. В результате полученной раны пострадавший был госпитализирован, однако потерял много крови и скончался.

В настоящий момент прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

«По данному факту прокуратурой города Усолье-Сибирское организована проверка по соблюдению требований законодательства о содержании домашних сельскохозяйственных животных. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.

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