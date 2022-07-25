Четырехлетний ребенок скончался после падения с восьмого этажа

Четырехлетний ребенок выпал из окна на восьмом этаже дома в Дзержинском районе Новосибирска. Как пишет портал Сибкрай, пострадавший скончался от полученных травм.

По факту случившегося проводится проверка в следственном управлении Следственного комитета по региону. Об этом сообщила исполняющая обязанности помощника руководителя управления Кристина Оберемченко.

Детали произошедшего не приводятся.

Ранее пожарные спасли 4-летнюю девочку, которая чуть не выпала из окна в Оренбурге. Пожарные установили, что ребенок находился один в запертой квартире. Девочку удалось спасти с помощью пожарной лестницы. После того, как ребенка спустили вниз, он был передан сотрудникам полиции.