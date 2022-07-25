Женщине, «лечившей» катаракту глаза сахаром, вернули зрение в Хабаровске

Заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов в своем Telegram-канале рассказал о 93-летней труженице тыла Анне Дудыревой, которой врачи смогли вернуть зрение.

«Бабушка лечила катаракту сахарным песком в полной уверенности, что это поможет, такому способу ее учила мачеха в далеком 1938 году. А рассказала об этом пожилая жительница Хора на одной из встреч с ветеранами», — поделился Никонов.

Сотрудники управления социального развития правительства края взяли шефство над женщиной. Ей провели обследование и лечение, операция прошла успешно. Теперь пенсионерка видит хорошо, и, возможно, вернется к любимому занятию — вязанию.

Ранее офтальмологи создали первые капли для лечения катаракты. Капли VP1-001 содержат оксистерол, производное холестерина. Эксперименты на мышах позволили уменьшить помутнение хрусталика у 46% подопытных грызунов. Оксистерол восстановил структуру хрусталика, что позволило улучшить зрение.