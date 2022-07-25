Площадь лесных пожаров в России выросла за сутки более чем на 10%

Общая площадь лесных пожаров в России за прошедшие сутки выросла на 3,7 тыс. га — более чем на 10%, до 36,8 тыс. га. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу федеральной Авиалесоохраны. На утро 24 июля в стране действовало 100 лесных пожаров на площади 33,1 га.

За сутки было ликвидировано 33 лесных пожара на площади 465 га. На 00:00 мск 25 июля 2022 г. на территории РФ действовало 102 лесных пожара на площади 36 870 га. На всех них проводились работы по тушению.

Самые большие пожары — в Хабаровском крае (10 829 га) и Республике Саха (Якутия) (9 904 га).

Ранее сообщалось, что лесные пожары в Греции сжигают прибрежные дома и леса. По информации агентства, волна жары в Европе движется на восток. Греческие пожарные в течение двух дней боролись с лесными пожарами на острове Лесбос, на западе Пелопоннеса и в северной Греции, эвакуируя близлежащие поселения из-за сильной жары.

В Калифорнии же из-за масштабных лесных пожаров власти эвакуируют шесть тысяч человек. Очаг мощного пожара расположен поблизости Йосемитского национального парка — одного из наиболее посещаемых природных парков Соединенных Штатов. Из-за возникшего здесь пожара более двух тысяч домов и организаций поблизости остались без электричества.