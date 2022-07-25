«Ъ»: размещенные в рязанском ПВР беженцы жалуются на условия содержания

Правозащитники из комитета «Гражданское содействие» (организация включена Минюстом в список иноагентов) сообщили газете «Коммерсантъ», что граждане России, Украины, а также ДНР и ЛНР, вынужденно покинувшие свои дома из-за специальной военной операции РФ на территории Украины, жалуются на неудовлетворительные условия содержания в ПВР на базе рязанской гостиницы «Золотая миля».

Обращение было направлено зампреду правительства Рязанской области Анне Росляковой, региональному омбудсмену Наталье Епихиной и в прокуратуру. В нем беженцы жалуются на то, что их «первоочередные потребности в питьевой воде, питании, медицинской помощи, средствах личной гигиены, бытовой химии, услугах связи, транспорта не обеспечиваются или обеспечиваются недостаточно».

В тексте жалобы говорится, что количество воды ограничено, питание плохого качества, пахнет гнилью и плесенью. Кроме этого, администрация ПВР ввела незаконные поборы и требует заплатить за фотографию на документы 150 руб., а анкету для получения госпомощи обменивают на 50 листов бумаги.

«Помощь в получении единовременной выплаты в размере 10 тыс. руб. не оказывается. Некоторые переселенцы не получили выплату до сих пор, несмотря на то, что заявление на выплату подано три-четыре месяца назад», — пишут авторы обращения, отмечая, что администрация ПВР не информирует о правах и о возможности получить помощь.

Самым вопиющим нарушением правозащитники называют тот факт, что ребенок с эпилепсией не получает в ПВР препарат депакин, который требуется принимать постоянно и рецепт на который был передан в администрацию. Также они рассказали, что после отправки жалобы в ПВР пришел проверяющий, не назвавший свое ведомство. После его визита администрация усилила давление на беженцев, угрожая им выселением.

Первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова сообщила газете, что не получила жалобу. По словам чиновницы, во всех ПВР региона работают правовые отделы, в которых разные специалисты, в том числе из правоохранительных органов, оказывают помощь.

«Все поступающие вопросы решаются в рабочем порядке. А все затраты на пошлины и тому подобное оплачиваются за внебюджетный счет. Проработаем и этот сигнал», — пообещала Рослякова.

Ранее в РКК сообщили, что фактов принудительной эвакуации из Донбасса в Россию не выявили.