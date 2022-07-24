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Глава МИД РФ Лавров: Россия готова предоставить Египту системы для выявления оспы обезьян

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Египта Самехом Шукри заявил, что РФ может предоставить африканской республике специальные системы для выявления оспы обезьян.

«Мы предложили нашим коллегам, если у них появится в этом необходимость, поставить тест-системы по выявлению оспы обезьян», — сказал дипломат.

Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Каир. Египет стал первой страной в африканском турне главы МИД РФ, в рамках которого он также посетит Республику Конго, Уганду и Эфиопию.

Ранее министр заявлял, что Россия продолжит поставлять партнерам из Африки продовольствие, удобрение, нефть и газ, другие жизненно необходимые товары, несмотря на введенные против страны санкции. Дипломат отметил, что Москва осознает значение своих поставок социально значимой продукции для многих стран мира.

До этого сообщалось, что РФ и африканские страны-партнеры работают над поэтапным сокращением доли доллара и евро во взаимной торговле.

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