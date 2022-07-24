Пожарные спасли 4-летнюю девочку, которая чуть не выпала из окна в Оренбурге

В Оренбурге 4-летний ребенок чуть не выпал из окна. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.

Инцидент произошел вечером 23 июля 2022 года в одной из квартир дома №24/1 на Северном проезде. Очевидцы позвонили в экстренные службы и сообщили, что малолетняя девочка стоит в открытом окне на 4-м этаже.

Сотрудники ведомства выехали на место происшествия. Пожарные установили, что ребенок находился один в запертой квартире. Девочку удалось спасти с помощью пожарной лестницы. После того, как ребенка спустили вниз, он был передан сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что спасатели Комсомольска-на-Амуре предотвратили падение мальчика с 10-го этажа.