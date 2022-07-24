Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В одном из московских прудов нашли тело мужчины 13:10
Песков заявил, что Путин и Эрдоган обсудят тему военно-технического сотрудничества 13:09
В Иране женщине грозит 100 ударов плетью за протесты после смерти ее сына 13:07
Tesla заставит водителей платить за использование навигатора 13:07
В ЦБ назвали четыре правила защиты от фальшивомонетчиков 13:06
Собянин снизил ставку по льготным инвесткредитам и увеличил их максимальную сумму 13:05
Ученые научили ИИ открывать законы альтернативной физики 13:03
Белла Хадид превратилась в бабочку-киборга в тизере своей NFT-коллекции 13:03
МО РФ заявило о перехвате 10 снарядов РСЗО «Ольха» и HIMARS в Херсонской... 13:02
Свердловский ФСИН не считает сравнения их мебели с IKEA серьезным преувеличением 12:58
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Диетолог объяснила, от чего зависит количество кофеина в кофе

Диетолог Герасимова: количества кофеина в кофе зависит от способа приготовления

close
100%
Freepik.com

Диетолог Наталия Герасимова рассказала, что количество кофеина в кофе зависит от способа его приготовления, а также от того, сублимированный кофе или зерновой. Об этом сообщает URA.RU.

«Количество кофеина в кофе зависит от метода приготовления. Если кофе приготовлен с помощью холодной воды, то кофеина будет больше, потому что он уходит в раствор при холодной температуре. А если вы заливаете кофе кипятком, то кофеина будет в растворе меньше, но это не значит, что он полностью отсутствует», — рассказала диетолог.

По ее словам, в растворимом кофе изначально содержится более высокая концентрация кофеина, чем в зерновом. Это связано с тем, что произошла сублимация на первоначальном этапе.

Ранее врач-нарколог Алексей Казанцев рассказал, что кофе возбуждает центральную нервную систему, регулярное злоупотребление напитком может привести к изменению эмоционального фона, вспышкам раздражительности и агрессии.

Специалист отметил, что лучше всего выпивать в день не более двух-трех чашек кофе, лучше пить напиток в первой половине дня.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть