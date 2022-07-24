Диетолог объяснила, от чего зависит количество кофеина в кофе

Диетолог Наталия Герасимова рассказала, что количество кофеина в кофе зависит от способа его приготовления, а также от того, сублимированный кофе или зерновой. Об этом сообщает URA.RU.

«Количество кофеина в кофе зависит от метода приготовления. Если кофе приготовлен с помощью холодной воды, то кофеина будет больше, потому что он уходит в раствор при холодной температуре. А если вы заливаете кофе кипятком, то кофеина будет в растворе меньше, но это не значит, что он полностью отсутствует», — рассказала диетолог.

По ее словам, в растворимом кофе изначально содержится более высокая концентрация кофеина, чем в зерновом. Это связано с тем, что произошла сублимация на первоначальном этапе.

Ранее врач-нарколог Алексей Казанцев рассказал, что кофе возбуждает центральную нервную систему, регулярное злоупотребление напитком может привести к изменению эмоционального фона, вспышкам раздражительности и агрессии.

Специалист отметил, что лучше всего выпивать в день не более двух-трех чашек кофе, лучше пить напиток в первой половине дня.