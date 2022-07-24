В Сочи заявили о прекращении ливня и снижении уровня воды в городе

В Сочи прекратился ливень, вызвавший подтопление нескольких районов города, кроме того — уровень воды в городе начал снижаться, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«В Центральном районе Сочи в настоящее время залповый ливень закончился, вода сходит», — указано в сообщении.

По данным экстренных служб, в городе подтопленными остаются участки на улице Гагарина, где сотрудники пожарной службы уже откачивают воду из подвального помещения станции скорой помощи. В МЧС уточнили, что пока не получили других заявок на откачку воды.

В ведомстве добавили, что, по их данным, второй день шторма закончился без погибших.

«Остаются подтопленные некоторые автомобили. На месте также работает оперативная группа сочинского пожарно-спасательного гарнизона. По предварительным данным, погибших, пострадавших нет», — указано в сообщении.

Ранее в Сочи начались работы по ликвидации последствий непогоды.