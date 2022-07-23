Новость о запрете онанизма на космических станциях оказалась фейком

Новость, в которой говорилось, что в NASA запрещают мужчинам-космонавтам мастурбировать в невесомости, потому что женщины-космонавты могут случайно забеременеть, оказалась фейком, сообщает Marca.

Уточняется, что информация об этом правиле появилась в комедийном подкасте Конана О'Брайена «Космическое порно». В гостях у ведущего был инженер-механик, который работает с подрядчиком NASA в Техасе. Конан О'Брайен спросил у эксперта, отправляют ли на космическую станцию порнографию. Мужчина сказал, что не отправляют, потому что там запрещен онанизм, так как от частичек спермы, из-за невесомости летающих по всему кораблю, могут забеременеть женщины-космонавты, причем сразу все.

Так как инженер-механик работает с NASA лишь косвенно, его словам нельзя доверять. В организации информацию о запрете онанизма никак не прокомментировали. Однако можно с уверенностью сказать, что беременность в космосе сразу нескольких женщин не вызывает беспокойства ведомства, поскольку такой исход крайне маловероятен.

Ранее в NASA порекомендовали космонавтам не заниматься онанизмом в невесомости.