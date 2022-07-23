В Сочи ливни подтопили федеральную трассу и некоторые районы из-за дождей

Сильный ливень прошел в Сочи и затопил участок федеральной автотрассы А-147, а также жилые дома и придомовые территории, сообщает РИА «Новости».

По информации агентства, за два часа в Лазаревском районе выпало 89 мм осадков. Дождь подтопил два подъезда в многоквартирных домах и семь придомовых территорий. К утру ближе вода с одного участка автодороги сошла. Для устранения последствий непогоды привлекли 21 спасателя и семь единиц техники.

В ряде районов города зафиксировали локальные повреждения линий электропередачи. Владельцев машин призвали до конца суток воздержаться от поездок без крайней необходимости. Аэропорт Сочи работает штатно, заявили в администрации города.

Ранее в МЧС России по Краснодарскому краю предупредили о том, что 22 и 23 июля 2022 года на территории Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра, на реках возможны резкие подъемы уровней воды, возрастает риск схода селевых потоков малого объема. Все службы были переведены в усиленный режим работы.

11 июля после ливней в Сочи вышедшая из берегов река превратила улицы в бурные потоки.