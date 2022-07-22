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Эксперт дала советы, как избежать стресса из-за большого количества информации

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Поток новостей, ленты в социальных сетях, культура коммуникации в мессенджерах, которая требует быстрых ответов на сообщения — все это отвлекает от важных занятий, мешает концентрации и обостряет стресс. Директор по сервису Skillbox Наталья Влодавская рассказала «Газете.Ru», как работать с контентом комфортно для себя и избежать стресса.

«Безусловно, большой объем информации, особенно той, что вызывает тревогу и напряжение, негативно сказывается на продуктивности человека — это касается как рабочего процесса, так и процесса обучения. Весной этого года весь рынок образования заметил снижение активности пользователей — ее можно было сравнить с довольно низкой активностью в период новогодних каникул», — отмечает эксперт.

По словам Влодавской, у студентов сейчас возникает много вопросов относительно их будущего: стоит ли продолжать обучение, смогут ли они найти работу по своей новой специальности, точно ли эта профессия все еще будет востребована, остаются ли актуальными получаемые знания.

«Моя рекомендация — стоит сконцентрироваться на своих задачах и продолжать обучение, сейчас в воздухе витает много вопросов относительно будущего, но освоение новой профессии точно не будет лишним», — говорит она.

В состоянии растерянности и стресса сложно оценить свой карьерный путь, поэтому не стоит сразу требовать от себя слишком многого, лучше сконцентрироваться на краткосрочных задачах: посмотреть новый урок, сделать домашнюю работу, повторить пройденный материал, завершить обучение в планируемые сроки, рекомендует Влодавская.

«Стоит стараться оставить эмоции в стороне и конструктивно посмотреть на процесс обучения. Даже если какие-то инструменты стали неактуальными, всегда можно найти альтернативные решения. Очень большие изменения сейчас идут в маркетинговых инструментах, но даже если какие-то из площадок продвижения больше нам недоступны, на рынке тем не менее остается спрос на маркетинговые активности для брендов. Стратегические и аналитические навыки, райтинг и создание креативов точно останутся востребованными», — убеждена эксперт.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, как не перессориться в офисе из-за политики.

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