Житель Уфы упал в колодец и просидел в нем два дня

В Республике Башкортостан спасатели помогли 56-летнему местному жителю, просидевшему в колодце два дня. Об этом сообщает портал NewsBash со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Инцидент произошел в поселке Жилино. Там в колодце глубиной четыре метра нашли человека, который не смог самостоятельно выбраться. На место происшествия выехали сотрудники Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты.

Мужчину подняли на поверхность при помощи треноги и альпинистского снаряжения. Согласно предварительной версии произошедшего, житель поселка упал в колодец, расположенный рядом с его участком, когда собирал малину.

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