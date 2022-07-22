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У берегов Индии без еды и лекарств застрял 21 российский моряк

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Экипаж танкера INDA из 21 российского моряка застрял близ берегов Индии без лекарств и еды на несколько месяцев. Об этом «Ленте.ру» рассказала супруга одного из застрявших моряков Юлия Хайрулаева.

Хайрулаева заявила, что компания-владелец танкера «ТрансморФлот» не возвращает россиян домой, отметив, что другие организации и ведомства, например, Ростовский профсоюз, также не предпринимают каких-либо действий по спасению экипажа.

В компании «ТрансморФлот» отметили, что доставить российских моряков домой сейчас не представляется возможным, так как из-за антироссийских санкций, которые были введены странами Запада, россиянам не разрешают зайти в порт, несмотря на аварийное состояние судна.

Отмечается, что у многих моряков истекли контракты — они должны были находиться на судне не более 4-5 месяцев, однако в действительности речь идет о сроках от 8 до 15 месяцев.

По словам Хайрулаевой, у некоторых российских моряков имеются проблемы со здоровьем, которые невозможно устранить без необходимых медикаментов. Она также отметила, что на борту заканчиваются продукты питания, что создает угрозу жизни.

Ранее страны Евросоюза ввели седьмой пакет санкций в отношении России из-за специальной военной операции на Украине.

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