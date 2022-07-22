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В Псковской области уволили чиновника, который во время отпуска уехал добровольцем в ДНР

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Телеканал «НТВ»

Заместителя главы администрации Плюсского района Псковской области Вячеслава Прокофьева уволили с должности после его поездки в качестве добровольца в Донецкую народную республику (ДНР) во время отпуска. Об этом он сообщил изданию «Фонтанка».

По информации издания, в апреле чиновник бросил свои дела и сказав родственникам, что поедет в отпуск на рыбалку, отправился добровольцем в ДНР.

Об участии Прокофьева в спецоперации местные жители узнали из сюжета телеканала НТВ от 12 апреля под названием «Бои за Авдеевку», где чиновник рассказывал журналистам прямо из окопа, что не мог оставаться дома из-за происходящего и назвал своим долгом «участие в контроперации».

После возвращения домой чиновник столкнулся с тем, что им заинтересовалась местная служба ФСБ, отмечает издание. В отношении Прокофьева составили протокол по статье о защите информации и оштрафовали на 1000 рублей за то, что он, имея доступ к гостайне, не уведомил о своем отъезде за границу.

По словам самого чиновника, он не стал уведомлять о поездке своего руководителя Виталия Аршинова, так как тот «является представителем партии «Яблоко» — пятой колонны в РФ».

8 июля глава администрации района рассмотрел представление от ФСБ, и предложил Прокофьеву перейти на другую должность, однако он отказался, после чего был уволен.

Сразу после этого бывший чиновник написал протест в прокуратуру, в котором не отрицает своей вины, но утверждает, что глава администрации нарушил соразмерность наказания.

В «Фонтанке» также добавили, что после увольнения Прокофьев подал документы на участие в выборах главы администрации района в качестве самовыдвиженца.

Ранее в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию сообщали, что в Харькове чиновники системы здравоохранения с целью личного обогащения при полной поддержке городской администрации разворовывают лекарственные препараты и медицинское имущество, поставляемые странами Запада в качестве гуманитарной помощи.

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