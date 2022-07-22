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Исследование Rambler&Co: 43% россиян ежегодно проходят медицинские осмотры

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Rambler&Co и СберСтрахование жизни провели опрос среди россиян с целью выяснить, какой процент россиян осознает важность отношения к своему здоровью, который показал, что 43% жителей российских городов ежегодно проходят медицинский осмотр.

Около 15% опрошенных заявили, что забота о себе для них заключается в создании комфортного образа жизни, для 13% — это спорт, здоровое питание и отказ от вредных привычек. Почти 11% респондентов видят заботу о себе в соблюдении баланса работы и личной жизни, 6% позволяют себе маленькие радости, а 3% проходят плановые осмотры врачей. Также 52% опрошенных заявили, что стараются соблюдать все выше перечисленное.

Также респондентам задавали вопрос о сумме, которая им необходима для ежемесячной заботы о своем здоровье. 58% россиян ответили, что им необходимо более 10 тысяч рублей. Около 23% считают, что для этого хватит суммы до 10 тысяч рублей, 12% — до 5 тысяч, а 7% — до 3 тысяч рублей.

«Наше исследование показало, что ежегодно медицинские обследования проходят 43% россиян. Из них 40% делают это, потому что заботятся о здоровье. 25% опрошенных это необходимо по работе, 22% проходят чекапы по медицинским показаниям. 13% обследуются у врача по страховому полису. Чекапы доступны в том числе в рамках накопительного страхования жизни (НСЖ). Они позволяют выявлять заболевания на ранних сроках, вовремя начинать лечение и контролировать его эффективность», — отметила управляющий директор СберСтрахования жизни Наталья Тарасова.

Опрос проводился с 14 по 18 июля 2022 года. Наибольшую долю респондентов (34%) составили люди в возрасте 35–44 лет, 22% — 45–54 года, 14% — 25–34 года, по 11% — 18–24 и 55–64 года, 8% — люди старше 65 лет.

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