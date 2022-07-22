Волгоградцы обнаружили тело зарезанного мужчины рядом с детской площадкой

Жители Волгограда обнаружили тело мужчины с ножевым ранением в районе живота неподалеку от детской площадки. Об этом сообщает портал Кривое-зеркало.

Мертвого россиянина нашли утром 22 июля 2022 года возле дома на улице Терешковой в микрорайоне Горьковском Советского района.

«У нас у знакомых рядом с этим домом магазин. Женщина-хозяйка рассказала, что не пошла даже на работу из-за произошедшего. Много сотрудников Росгвардии было. Долго разбирались во всем. Страшное зрелище», — поделилась жительница одного из соседних домов.

По данным источника, подозреваемый в убийстве задержан. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Расследование инцидента продолжается.

Ранее сообщалось, что под Волгоградом обнаружили тело женщины. По словам очевидцев, погибшая лежала на заднем сиденье иномарки, а ее ноги были закинуты на спинку переднего. Женщина была раздета, предметы гардероба находились рядом с ней.