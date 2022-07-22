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Продукты в Луганске и Донецке оказались дешевле, чем на Украине

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Depositphotos

Цены на продукты питания в Луганске и Донецке оказались ниже, чем на Украине, сообщает «Ридус».

Если сравнивать в долларовом выражении украинские цены на продовольствие с ценами на те же продукты в столицах ЛНР и ДНР, то можно обнаружить серьезную разницу в стоимости некоторых товаров. Намного дешевле в Луганске и Донецке оказались овощи: свекла — на 50%, огурцы — на 29,5%, капуста — на 25,5%.

Что касается бакалейных товаров, то цена гречки в республиках ниже, чем в украинских городах на 22,1%, черный чай в пакетиках — на 19,3%, рис — на 9,7%, а пшеничный хлеб — на 7,7%.

Жители Киева рассказали о резком росте цен на сало, а также рекордной стоимости ягод, фруктов и овощей.

Ранее в Национальном рейтинговом агентстве (НРА) спрогнозировали рост цен на куриное мясо в России во втором полугодии на 5% из-за необходимости покрытия увеличения производственных затрат и неполного замещения импортных инкубационных яиц.

В апреле руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заявил, что импорт многих товаров в Россию усложнился из-за санкций, что спровоцировало рост цен.

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