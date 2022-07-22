Проректор РАНХиГС Федотов отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест проректора РАНХиГС Ивана Федотова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Федотов обвиняется по статье о мошенничестве в особо крупном размере, обстоятельства дела не раскрываются.

Проректор будет находиться под домашним арестом до 7 августа 2022 года.

РБК отмечает, что решение об аресте было вынесено судьей Ксенией Пановой, которая 30 июня судила ректора РАНХиГС Владимира Мау. По данным источника, знакомого с ходом следственных действий, обыски у Федотова проводились в тот же день, что и у Мау. Сотрудники вуза являются фигурантами одного дела.

В начале июля Мау были предъявлены обвинения по двум эпизодам мошенничества. Ректор совместно с замминистра просвещения Мариной Раковой и замгендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгением Заком обвиняются в хищении более 20 млн руб., а также в фиктивном трудоустройстве в вуз 12 человек. В настоящее время Мау находится под домашним арестом.