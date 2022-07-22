Мигрант-педофил, развращавший малолетних девочек в интернете, получил 7 лет колонии

В Тверской области гражданина Таджикистана признали виновным в развращении малолетних девочек, а также в изготовлении детской порнографии. Об этом сообщает портал афанасий бизнес.

По данным следствия, в период с ноября 2019 года по март 2020 года мужчина знакомился в одной из социальных сетей с детьми и принуждал их к различным действиям сексуального характера. Сообщается, что иностранец просил девочек делать и присылать ему свои интимные фотографии, а также смотреть порнографию.

Зубцовский районный суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В настоящий момент приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Саратове вынесли приговор россиянину, развращавшему школьниц в сети.