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Сбер расширил возможности подачи заявки на образовательный кредит

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Pexels

Теперь оформить кредит с господдержкой по ставке 3% годовых можно не только в офисе банка, но и прямо в учебном заведении — у мобильного менеджера Сбера. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Оставить заявку на консультацию можно на сайте финансовой организации. Сотрудник Сбера приедет в назначенное время, ответит на вопросы и поможет подать заявку. Сервис бесплатный и предоставляется всем клиентам Сбера в 247 городах России, уточняют в компании.

«Мы всегда ставим перед собой задачу не только создать лучший продукт, но и обеспечить максимально удобный доступ к нему. Поэтому мы организовали прием заявок на образовательный кредит в учебных заведениях, чтобы абитуриентам и студентам не нужно было идти в отделение банка. Думаю, что наша инициатива особенно актуальна в сезон подачи документов для получения высшего образования, которое благодаря кредиту с господдержкой становится намного доступнее», — отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Он подчеркнул, что только в первом полугодии текущего года Сбер выдал 8672 образовательных кредита на общую сумму 1,1 млрд руб.

В Сбере констатируют, что чаще всего кредит берут для обучения в Высшей школе экономики, РАНХиГС при Президенте РФ, МГУ им. Ломоносова, Российском университете дружбы народов и Московском финансово-промышленном университете «Синергия», а всего в программе «Кредит на образование с господдержкой» участвуют 634 вуза.

Самые популярные специальности, для обучения на которых оформляется кредит, — это юриспруденция, экономика, менеджмент, медицина и лингвистика.

Напомним, в августе 2020 года ставка по кредитам на образование с господдержкой была снижена с 8,5% до 3%. Оформить кредит можно даже не имея работы. Не нужно ни справки о доходах, ни залога, ни поручителя.

Как сообщают в Сбере, достаточно заполнить заявление, иметь договор с вузом и счет на оплату обучения. Кредит можно взять на оплату любого периода учебы в любом российском вузе, имеющем лицензию и аккредитацию.

При этом банк допускает переоформление кредита с сохранением субсидии в случае, если, например, студент решит поменять специальность или университет либо возьмет академический отпуск.

Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс девять месяцев, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту.

Максимальный срок кредита — это срок обучения плюс 15 лет и 9 месяцев.

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