Машинист погиб в результате столкновения поездов на фабрике «Ураласбест» в Асбесте

В Свердловской области произошло столкновение двух поездов. Об этом сообщает портал justmedia.

Инцидент произошел в Асбесте около 23 часов 21 июля 2022 года на станции «Фабрика 6» внутренних железнодорожных путей завода «Ураласбест». В результате происшествия один из машинистов тягового агрегата погиб.

В настоящий момент прокуратура и следственный комитет Асбеста организовали проверку соблюдения правил охраны труда, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в населенном пункте Вила-сека в провинции Таррагона, автономное сообщество Каталония, пассажирский поезд столкнулся с локомотивом товарного поезда, из-за чего пострадали как минимум 29 человек.