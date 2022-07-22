Росавиация продлила режим ограничения полетов в часть аэропортов России до 30 июля

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов России еще на неделю. Об этом говорится в публикации на сайте ведомства.

Так, аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты не будут принимать самолеты до 30 июля.

Российским авиакомпаниям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее Росавиация продлевала режим ограничения полетов до 24 июля.

Россия закрыла часть аэропортов с 24 февраля на фоне проведения военной операции на Украине. Первоначально ограничение на осуществление полетов власти вводили до 2 марта. На фоне закрытия воздушного сообщения с рядом городов на юге в РЖД решили ввести в эксплуатацию дополнительные поезда.