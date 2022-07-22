Россиянку нашли мертвой с оборудованием для кардиограммы

В Ленинградской области расследуется убийство женщины. В Кудрово было найдено тело 44-летней погибшей. Как пишет РЕН , очевидцы увидели, как возле квартиры в доме по улице Венской неизвестный ударил женщину в висок и сбежал.

Рядом с телом прибывшие на место полицейские нашли гильзы и сумку с оборудованием для кардиограммы.

Молодая женщина выходила из квартиры приятельницы.

Позже стало известно, что на жертву было совершенно нападение в прошлом году возле ее дома в Санкт-Петербурге. Тогда на нее напал и избил знакомый якобы за имеющийся долг.

Пострадавшая была госпитализирована с пробитой головой. Мужчина был задержан, на него возбудили уголовное дело.

Теперь возбуждено уголовное дело уже по факту убийства.

Ранее житель Энгельса изнасиловал пенсионерку и расправился с ней, боясь наказания.