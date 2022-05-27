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В России заметно снизились оптовые цены на гречку

Ъ: оптовые цены на гречневую крупу в России снизились почти на 13%

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Оптовые цены на гречневую крупу в России начали падать после рекордного роста в марте. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

По данным ИКАР, средние оптовые цены на гречневую крупу начали снижаться после достижения максимума в 93,25 тысячи рублей за тонну в конце марта. Так, к 20 мая цены снизились почти на 13%, до 81,32 тысячи рублей за тонну, что примерно соответствует уровню ноября 2021.

Заместитель гендиректора ИКАР Ирина Глазунова пояснила, что такая динамика связана с падением спроса на крупу после ажиотажа в марте.

Как рассказали в сети гипермаркетов «Лента», спрос на гречку в мае снизился на треть по сравнению с мартом и апрелем. В «Магните» отмечают сокращение продаж гречки с начала марта более чем втрое.

Помимо уменьшения спроса на оптовые цены повлияло и сокращение поставок гречки на внешние рынки. С июля 2021 года до середины мая этого года Россия экспортировала на 33,6% меньше гречихи и на 19% меньше гречневой крупы, чем сезоном ранее.

Заместитель гендиректора ИКАР объяснила, что снижение экспорта может быть связано с проблемами в логистике, а также более выгодными ценами на гречку на внутреннем рынке.

По мнению гендиректора агрохолдинга «Степь» Андрея Недужко, запасов сырья у производителей должно хватить до нового урожая, но признаков избытка на рынке нет и вероятность дальнейшего снижения цен низка.

Ранее директор «Международной ассоциации гречки» Сергей Громовой заявлял, что на Украине образовался серьезный дефицит гречки из-за прекращения торговых отношений с Россией.

Он указал на то, что Украина получала половину гречки из России, остальное выращивалось на территории страны, но сейчас фермеры все чаще стали отказываться от ее выращивания из-за большой нерентабельности в пользу других культур.

По словам Громового, минимальная цена за килограмм гречки скоро вырастет до 90 гривен ($3,06). При этом сейчас ее можно купить в украинских супермаркетах не дешевле, чем за 70 гривен ($2,38).

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