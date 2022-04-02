Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Чимаев установил уникальное достижение в истории UFC 09:44
Вице-премьер Качиньский: Польша открыта для размещения ядерного оружия США 09:43
В Москве за сутки выпало 50% месячной нормы осадков 09:36
50-летняя женщина решила выносить ребенка для собственной дочери 09:30
В Японии выступили за усиление санкций против России 09:19
Врач предупредила о развитии цирроза печени при резком похудении 09:15
Майгуров — о настроении биатлонистов сборной России: не все супероптимистичны 09:14
Клишас анонсировал рассмотрение поправок в УК о наказании за исполнение... 09:00
Капризов поделился эмоциями после установленного им рекорда в «Миннесоте» 08:55
Foreign Policy: мир не демонстрирует единства с США по экономической изоляции РФ 08:53

Прокуратура начала проверку после падения дерева на девочку в Москве

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Столичная прокуратура начала проверку после того, как во дворе жилого дома в Москве на одиннадцатилетнюю девочку упало дерево. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

«Предварительно, 11-летней девочке, находившейся на момент инцидента во дворе, потребовалась медицинская помощь», — уточнили в прокуратуре.

Инцидент произошел во дворе жилого дома на востоке города. В настоящее время ведомство устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.

2 апреля в столице наблюдается снегопад. Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков уточнил, что непогода вызвана циклоном «Катарина». Согласно его прогнозу, снег продолжит идти всю ночь и утро следующего дня. Всего выпадет от 12 до 20 мм осадков, местами дойдет до 25 мм.

В октябре прошлого года в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра на 32-летнюю женщину упал дорожный знак.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть