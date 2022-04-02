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Кириенко: наступает время, когда можно вывести воспитательную работу на новый уровень

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В Международном детском центре «Артек» в Крыму 02 апреля открылся форум Российского движения школьников, приуроченный к 100-летию пионерии, сообщает пресс-служба РДШ.

Открытие прошло в формате стилизованной пионерской линейки — так организаторы и участники форума отдали дань историческому прошлому. После торжественного подъема государственного флага России и коллективного исполнения гимна с приветствием к участникам обратились организаторы и почетные гости форума.

К участникам форума по видеосвязи обратился первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Именно сейчас наступает время, когда можно вывести воспитательную работу, работу детских движений в нашей стране на качественно новый уровень. Сложилось понимание государства, понимание сообщества педагогов и воспитателей, потребность общества в целом. Накопленный опыт и возможности, которые открываются сегодня, — все это вместе точно дает нам возможность сделать качественный скачок в организации детского движения в нашей стране, и я думаю, что ваш форум будет важной стартовой платформой и точкой отсчета для организации всей этой работы», — сказал Кириенко.

Также он отметил те достижения, которые есть в сфере воспитания уже сейчас.

«То, что в закон об образовании вернулась ответственность образовательных организаций за воспитание, считаю принципиально важным решением. То, что появилась дополнительная государственная поддержка классных руководителей, появились советники по воспитанию. Их работа за неполный год уже показала высокую эффективность, чувствуется разница по активности ребят в школах, в которых работают советники по воспитанию. В том числе мы видим это и по активности их участия в различных детских движениях, конкурсах», — подытожил первый заместитель руководителя администрации президента.

В программе второго дня форума также была иммерсивная выставка, которая позволила ребятам погрузиться в атмосферу пионерского движения, и образовательные форматы работы — тренд-сессии и форсайт-сессии, посвященные развитию детских организаций.

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