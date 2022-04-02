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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Захарова прокомментировала авиаудар по нефтебазе в Белгороде

Представитель МИД Захарова связала призывы США покинуть РФ и удар ВСУ по нефтебазе в Белгороде

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала авиаудар по нефтебазе в Белгороде, который, предположительно, произвели украинские военные.

Захарова напомнила, что 31 марта официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга вновь призвал американских граждан незамедлительно покинуть Россию и Украину.

«Через шесть часов 02:00 UTC 1 апреля с.г. два украинских вертолета Ми-24 пересекли границу России и нанесли удар по объектам в Белгороде. Вашингтон знал?», — пишет Захарова.

Ранее посол США в России Джон Салливан призвал американских граждан немедленно уехать из РФ или продумать план, как они смогут обходиться без помощи посольства.

Американцам, которые решат отправиться на Украину, Госдепартамент рекомендовал составить завещание и план похорон. Также отправляющимся на Украину советуют оставить важные документы и контакты с близкими, а также «образцы ДНК у своего поставщика медицинских услуг на тот случай, если вашей семье будет необходимо получить к ним доступ».

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