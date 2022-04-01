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Андрей Воробьев обсудил с подмосковными аграриями вопросы эффективного использования сельхозугодий

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Пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с аграриями и собственниками сельхозугодий, сообщает пресс-служба администрации Подмосковья. Обсуждалась совместная работа по введению в сельхозоборот неиспользуемых земель.

«Мы все хорошо понимаем, насколько сейчас важно производить аграрную продукцию. Это наше преимущество на рынке. Поэтому нужно искать резервы, дополнительные возможности. Ряд юридических, физических лиц, обладающих землей сельхозназначения, не используют ее. А ее можно было бы распахать и выращивать различные культуры. Наша задача – найти способы, которые позволят увеличить количество пахотной земли», — сказал губернатор.

Сегодня в Подмосковье 125 тысяч га сельхозземель не используются по назначению. При этом у активных, растущих предприятий есть запрос на дополнительные площади. Собственником земельных активов в Дмитровском и Клинском городских округах является группа компаний «Инград».

«Благодаря этой встрече, которая была организована правительством Московской области, нам удалось найти потенциальных клиентов, как арендаторов, так и потенциальных покупателей на наши сельхозактивы. В Дмитровском городском округе у нас практически вся земля сдана в аренду сельхозпроизводителям, остался небольшой кусочек до 1 тысячи гектаров. В Клинском районе у нас порядка 6 тысяч гектар», — заявил вице-президент ГК «Инград» Сергей Глебов.

Одна из главных задач в программе развития АПК Подмосковья – каждый метр земли должен работать и приносить урожай. За 8 лет в регионе ввели порядка 500 тыс. га.

Компания «ТулаМашАгро» ввела в оборот около 7,5 тыс. га земельных участков для выращивания зерновых, масличных и зернобобовых культур. В  2022-м готова взять в аренду землю под яровой и озимый сев.

«В этом году мы планируем ввести в оборот залежных сельскохозяйственных земель порядка 1,2 тысяч га, в том числе сильно залесенных. В 2022-м с учетом программы по увеличению посевных площадей готовы взять в аренду землю под яровой сев до 2 тыс. га, также под озимый сев до 10 тыс. га», — рассказал генеральный директор ООО «ТулаМашАгро» Александр Жоров.

Также в регионе планируется запуск нового проекта — «Подмосковные 10 гектаров». Это безвозмездное предоставление земли фермерам в трех пилотных территориях: Серебряных Прудах, Лотошино и Шатуре.

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