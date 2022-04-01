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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Крым просит не размещать на полуострове беженцев из Донбасса и с Украины перед турсезоном

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Сергей Мальгавко/РИА «Новости»

МЧС Республики Крым попросило власти перенаправить беженцев из ЛНР, ДНР и Украины в другие российские регионы из-за приближающегося туристического сезона, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на проект постановления правительства РФ и пояснительной записки к нему.

В предыдущей редакции постановления от 12 марта 2022 года указывалось, что на полуостров планировалось направить 4788 беженцев.

«Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым сообщает о том, что в связи со сложившейся ситуацией ожидается туристический сезон с максимальным заполнением объектов санаторно-гостиничного комплекса, и просит не рассматривать выделения квот на республику по размещению граждан Украины, Донецкой народной республики, Луганской народной республики и лиц без гражданства, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке», — говорится в пояснительной записке.

Из документа следует, что беженцев перенаправят в девять других регионов страны. В частности, в результате перерасчета в Башкирию планируется отправить 2419 человек, Калужская область примет 1240 человек, Липецкая - 1100, а Орловская - 1200.

Ранее сообщалось, что с начала спецоперации в Россию прибыли почти 500 тыс. человек с Украины и из Донбасса.

До этого Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон заявила, что Евросоюз принял 3,8 млн беженцев с Украины.

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