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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Межуев: ВЦИОМ показывает, что россияне сплотились вокруг президента

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Политолог, кандидат философских наук Вадим Межуев рассказал, почему беспрецедентное давление на Россию привело к невероятному сплочению российского общества.

«Благодаря санкциям и антироссийской информационной компании появилось ощущение изоляции России. Это ощущение сплотило общество. Развернутая на Западе компания имеет обратный эффект. Они хотели развалить целостность нашего общества, а получилось так, что россияне стали еще больше уверены в правительстве, президенте и завтрашнем дне. Я считаю, что такой рост поддержки вполне закономерен», — отметил Межуев.

Также политолог объяснил, почему санкции против России не имеют эффекта, которого хотел Запад.

«Большую часть россиян, не связанных с бизнесом и наукой, не коснулись санкции. Обычные россияне не чувствуют экономических издержек. Цены не растут, финансы стабилизированы, рубль подрастает, зарплаты не падают. У людей был страх на эту тему, но, как мы видим, идеи Запада развалить нашу экономику провалились. Отсутствие серьезного ущерба и наличие информационной атаки против России создают фактор роста поддержки действий президента и правительства», — заключил Межуев.

Ранее результаты опроса ВЦИОМ показали, что 79% россиян одобряют действия президента России Владимира Путина в период с 21 по 27 марта 2022 года (признание независимости ЛНР и ДНР, начало спецоперации РФ на Украине).

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